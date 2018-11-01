Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы оказалась дочерью силовика

01.11.2018 14:25



Девушка-дознаватель, подвергшаяся действиям насильственного характера в ОМВД Уфы, оказалась дочерью высокопоставленного начальника МВД Башкортостана, сообщает Газета.ру. Инцидент произошел в ночь на 30 октября, а насильниками оказались трое мужчин. События происходили после бурного застолья, в ходе которого мужчины «хорошо отдохнули», после чего один из силовиков, являющийся непосредственным начальником потерпевшей, пригласил молодую дознавательницу на их банкет. По словам девушки, она не могла отказать в приезде своему начальнику, тем более старшему по званию, поэтому вынуждена была приехать. По её приезду мужчины силой принудили её вступить с ними в половой контакт, а также всю ночь издевались над ней. Возбуждено уголовное дело по факту данного происшествия.