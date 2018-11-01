Эксперты назвали причину аварии ракеты «Союз-ФГ»

01.11.2018 14:04



Стала известна конкретная причина, из-за которой произошла авария с ракетой «Союз-ФГ». Как передает РИА Новости, ее озвучил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов на пресс-конференции в Центре управления полетами. По его словам, дело в том, что сопло увода бокового блока первой ступени ракеты не открылось, в результате нештатная ситуация произошла на 118-й секунде полета. Вместе с этим эксперт подчеркивает, что датчик ракеты мог быть сломан только в процессе ее сборки на Байконуре.