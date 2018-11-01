Дмитрий Медведев подписал постановление об антиукраинских санкциях

01.11.2018 12:08



Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором речь идет об ответных санкциях против Украины, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров. Как и сообщалось ранее, санкции коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Ограничениями предусматривается заморозка финансов, ценных бумаг и имущества. Кроме этого, данным документом вводится запрет на вывод капиталов из России.