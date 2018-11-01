Названа страна, которая станет следующей жертвой ИГИЛ

01.11.2018 11:43



Не исключено, что следующей жертвой группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ, запрещена в России) станет Иордания. Об этом говорится в статье ​National Interest (США). Издание пишет, что активность террористов в этом регионе растет, начиная с 2015 года. Согласно последним данным, последний раз мощная атака произошла в августе этого года в населенном пункте Аль-Сальт. В результате чего было убито четверо сотрудников сил безопасности Иордании и ранено шестнадцать человек из мирного населения.