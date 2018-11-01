В Раде Украину сравнили с аквариумной рыбкой

01.11.2018 10:17



В эфире ТК NewsOne внефракционный депутат украинской Рады Борислав Береза выступил с заявлением о том, что страна нуждается в долгосрочной стратегии развития, передает РИА Новости. В своей речи он сравнил Украину с рыбкой из аквариума, которая не думат о том, что будет завтра.

«Последние 27 лет принцип гуппи, аквариумной рыбки — живем сегодняшним днем», - подчеркнул парламентарий. Отметив, что у других стран план развития расписан на несколько десятилетий вперед.