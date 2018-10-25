Саратовский депутат объявил о начале "министерской диеты"

25.10.2018 21:25



Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко рассказал, как проходит его эксперимент по возможности питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц, пишет РИА Новости. По его словам, первый неприятный сюрприз был когда он пошел в магазин закупать продукты и, сравнив цены в магазине и на базаре, увидел, что они сильно отличаются от цен, указанных в статистических таблицах. В связи с чем, он не смог купить некоторые из запланированных продуктов, например, сливочное масло, специи, сыр, колбасу. Также, Бондаренко рассказал о своем меню.

"На завтрак у меня было полтора яйца с хлебом, жаренных на масле подсолнечном. На обед у меня был суп из куриных костей и немного овощей — такой суп получился и тушеные овощи. На ужин будет то же самое. На десерт у меня несколько конфеток-карамелек и яблоко", — сообщил Бондаренко.

Вместе с тем, депутат заявил, что тех продуктов, которые он закупил на 3,5 тыс. рублей, ему не хватит на месяц и придется себя ограничивать в еде, но даже сейчас ему не удается наесться. Тем не менее он намерен продолжать эксперимент до конца.