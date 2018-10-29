Медведев пригрозил нефтяникам пошлинами в случае роста цен на бензин

29.10.2018 16:37



Премьер-министр поручил провести консультационную деятельность с нефтяниками, по вопросу удержания текущего уровня цен на бензин, сообщает РБК. В случае отказа нефтяных компаний, а также в случае роста цен на топливо, Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на вывоз нефтепродуктов и нефти. Данный указ затрагивает внутренний рынок России, а именно направлен на сохранение нынешнего уровня цен на топливо.