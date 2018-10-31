Украинский чиновник продемонстрировал в Европе карту с российским Крымом

31.10.2018 23:46



Во время своего выступления на заседании круглого стола European Business Assotiation глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк, иллюстрируя свои слова, представил политическую карту мира, на которой Крым включен в состав РФ, пишет РИА Новости. В ходе заседания проходило обсуждение вопросов международных транспортных перевозок. Тем не менее, участники круглого стола не проявили никакой реакции на эту карту. Сообщается, что в связи с данным инцидентом против Ноняка начато служебное расследование.