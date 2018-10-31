Клинцевич в прямом эфире дернул за бороду украинского эксперта

31.10.2018 22:16



Во время прямого эфира программы «60 минут» член Совета федерации Франц Клинцевич дернул за бороду украинского эксперта, пишет Лента.ру. Это произошло во время спора о присутствии российских военнослужащих на территории Донбасса. Эксперт Украины Александр Охрименко все время перебивал Клинцевича, во время его речи. В конечном итоге, Клинцевич вышел из себя, подошел к Охрименко и дернул его за бороду, заявив, что «еще и печень умеет прощупывать».