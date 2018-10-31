СК РФ квалифицирует взрыв в здании ФСБ в Архангельске как теракт

31.10.2018 20:49



Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту взрыва в здании регионального управления ФСБ в Архангельске возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов", пишет RT. Она отметила, что данное дело будет вести центральный аппарат СК РФ.

Также, Петренко сообщила, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил в максимально короткие сроки разобраться с данным делом, в том числе провести тщательную проверку мотивов и причин совершенного деяния, а также выяснить все о личности подростка, пронесшего в здание ФСБ взрывное устройство, включая его круг общения и семейные обстоятельства.