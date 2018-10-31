Человек, который устроил взрыв в здании УФСБ в Архангельске, скончался от ранений

31.10.2018 13:04



Человек, который согласно предварительной информации, устроил взрыв в здании архангельского ФСБ, умер от полученных ранений. Информация об этом поступила от представителя НАК. В сообщении говорится, что этот человек сначала зашел в здание, а затем достал из сумки неустановленный предмет. Через несколько минут данный предмет взорвался у него в руках.

Напомним также, что ранее сообщалось о том, что в результате взрыва погиб один человек и еще трое получили ранения. Личность устроившего взрыв, выясняется.