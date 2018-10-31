Климатическая зима наступит в Москве ближе к Новому году

31.10.2018 17:55



Ориентировочная температура воздуха в Москве на 1 ноября составит порядка 6-8 градусов выше нуля, сообщает ТАСС. Наступление климатической зимы ожидается ближе к новогодним праздникам, согласно заявлению главы гидрометцентра России – Дмитрия Киктева. Также, по его словам, в текущем году приход зимы несколько задерживается, что обусловлено повышением температуры сверх климатической нормы. «Нештатное» потепление намечается в период с 1 по 11 ноября.