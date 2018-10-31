Собянин открыл после благоустройства парк 850-летия Москвы

31.10.2018 16:53



В рамках программы благоустройства «Мой район» завершено восстановление парка 850 лет Москвы, сообщают «Аргументы и Факты». Открытие парка проводил мэр Москвы – Сергей Собянин. В ходе проведения мероприятия градоначальник пообщался с жителями столицы, а также подчеркнул важность данной программы. Он отметил что парк имеет яркую спортивную направленность, так как в нём есть баскетбольная, волейбольная, футбольная площадки, а также зоны для занятия греблей и биатлоном. По его словам, данный парк является самым большим и уникальным парком столицы.