В здании посольства Ватикана в Риме обнаружены человеческие останки

31.10.2018 16:38



В Риме, в здании представительства Ватикана, были найдены останки, похожие на человеческие, предположительно принадлежащие Эмануэле Орланди, исчезнувшей в 1983 году, сообщает ТАСС. Пугающая находка была найдена во время осуществления ремонтных работ в здании дипломатической миссии Ватикана в Риме. Кости, предположительно, являются останками исчезнувшей 35 лет назад девушки, которая пропала, по дороге домой с занятий по музыке. К слову, девушка проживала на территории Дипмиссии и являлась подданной Ватикана.