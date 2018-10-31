В Индии построили самую высокую статую в мире

31.10.2018 15:53



Статуя Единства, чья суммарная высота находится в рамках 240 метров, совершенно прочно заняла позицию наиболее высокой статуи всего мира, сообщает ТАСС. Церемония открытия монумента проходила с участием премьер-министра Индии – Нарендра Моди. Монумент воздвигнут в память Виллабхаи Пателя, общественного реформатора, возглавлявшего национально-освободительное движение Индии. Территориально монумент находится на северо-западе страны в штате Гуджарат.