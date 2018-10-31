На «ВКонтакте» впервые подали в суд за передачу данных МВД

31.10.2018 15:29



Член штаба Алексея Навального в Уфе, Лилия Чанышева, подала в суд на «Вконтакте» за передачу ее персональных данных органам МВД, сообщает РБК. Она потребовала возмещения морального ущерба в размере 100 тыс. рублей. Руководство социальной сети не подтвердило данную информацию, в связи с тем, что они не получили никаких исковых заявлений, однако в пресс-службе судов Санкт-Петербурга подтвердили, что иск Лилии зарегистрирован, но процессуальные решения пока еще не принимались.