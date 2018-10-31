Средняя зарплата учителей в Москве выросла до 90 тыс. рублей

31.10.2018 14:58



За текущий 2018 год средняя зарплата Московских учителей в сфере общего среднего образования составила 90 тыс. рублей, сообщает ТАСС. За 2017 год данный показатель составлял 75 тыс. рублей. Подобные результаты достигнуты за счёт внедрения новых систем поощрения и надбавок, таких как классное руководство, а также за стаж преподавания. В дальнейшем планируется дополнительно повышать уровень оплаты учителей.