Верховный суд признал незаконным арест Эрика "Давидыча"

31.10.2018 14:26



Президиумом верховного суда России был признан незаконным факт ареста и содержания под стражей Эрика Китуашвили, известного под псевдонимом Эрик «Давидыч», сообщает РБК. Основатель автомобильного движения и портала «Смотра.ру» был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он обвинялся в мошенничестве с автомобильными страховками. По версии обвинения, застраховав автомобильное средство он инсценировал его угон, впоследствии получая страховую компенсацию. «Давидыч» свою вину не признал.