Девочка, на которую в цирке на Кубани напала львица, впала в кому

31.10.2018 14:10



Девочка, на которую в ходе циркового выступления напала львица, находится в коме, сообщают РИА новости. Девочке провели экстренную операцию, но ее состояние остается не стабильным. У ребенка поврежден позвоночник и разрушен лицевой нерв. По данному факту возбуждено уголовное делопроизводство, а директора цирка заключили под домашний арест. Эксперты не могут с точностью ответить на вопрос, что именно спровоцировало хищника и каким образом можно предсказать подобные ситуации.