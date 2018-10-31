В Архангельске около здания ФСБ прогремел взрыв

31.10.2018 11:24



В Архангельске произошло ЧП: на входе в здание, где находится управления ФСБ, прогремел взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от ЦАК. В результате случившегося погиб один человек, еще с различными степенями травм доставлены в медицинское учреждение.

О причинах взрыва и мотивах произошедшего пока ничего не известно. Подробности выясняются, на мете работают следователи. Территорию около здания, как сообщают местные СМИ, перекрыли.