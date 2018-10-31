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Погибший при взрыве в Архангельске – это не сотрудник ФСБ

31.10.2018 12:07
Погибший при взрыве в Архангельске – это не сотрудник ФСБ

Человек, который погиб в результате взрыва в здании ФСБ в Архангельске – не сотрудник ФСБ. Об этом в беседе с ТАСС проинформировала пресс-секретарь архангельского управления ФСБ Елизавета Семушина.

«Мы можем подтвердить, что погиб один человек, который не является сотрудником ФСБ», - заявила она.

О том, что погибшим может являться работник УФСБ, ранее сообщали СМИ со ссылкой на своих собеседников из экстренных служб.

В Архангельске около здания ФСБ прогремел взрыв
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