Погибший при взрыве в Архангельске – это не сотрудник ФСБ

31.10.2018 12:07



Человек, который погиб в результате взрыва в здании ФСБ в Архангельске – не сотрудник ФСБ. Об этом в беседе с ТАСС проинформировала пресс-секретарь архангельского управления ФСБ Елизавета Семушина.

«Мы можем подтвердить, что погиб один человек, который не является сотрудником ФСБ», - заявила она.

О том, что погибшим может являться работник УФСБ, ранее сообщали СМИ со ссылкой на своих собеседников из экстренных служб.