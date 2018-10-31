Гигантские нелетающие птицы-слоны были ночными и, возможно, слепыми

31.10.2018 07:31



Если сегодня вы бы столкнулись с птицей-слоном, ее было бы сложно пропустить. Она имела более 10 футов в высоту. Эта вымершая птица - самая крупная птица, известная науке. Однако, ученые предполагают, что данная птица была слепой, пишет phys.org.

Согласно исследованиям реконструкции мозга, которые провела команда специалистов, во главе с учеными Техасского университета в Остине, часть мозга птицы-слона, которая обрабатывала видение, была крошечной, что указывает на то, что они ночные и, возможно, слепые.

Ночной образ жизни - это черта, которой обладает ближайший живущий родственник этой птицы киви, являющейся практически слепой жительницей Новой Зеландии. Киви является ключом, который помогает ученым больше узнать о поведении и среде обитания птицы-слона.

«Изучение формы мозга - действительно полезный способ соединения экологии - отношения между птицей и окружающей средой - и анатомии», - сказал Кристофер Торрес, кандидат технических наук Техасского университета, возглавляющий исследование. «Открытия, подобные этим, дают нам огромное представление о жизни этих странных и плохо понимаемых птиц».

Птицы-слоны были большими, нелетающими и жили в той области, что сейчас является Мадагаскаром, до тех пор, пока смесь потерь среды обитания и потенциального вмешательства человека не привела к их гибели между 500 и 1000 годами ранее.

«Люди жили рядом и даже охотились на птиц-слонов в течение тысяч лет», - говорит Торрес. «Но мы до сих пор практически ничего не знаем об их жизни. Мы даже не знаем точно, когда и почему они вымерли».

Ученые ранее предполагали, что птицы-слоны были похожи на других крупных, нелетающих птиц, таких как эму и страусы - оба из которых активны в течение дня и имеют хорошее зрение. Но благодаря реконструкции мозга птиц-слонов, исследования показали, что у них совершенно другой образ жизни.