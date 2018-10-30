Потепление запустило «эскалатор вымирания» в тропических горах

30.10.2018 17:55



Климатические изменения в тропической местности ведет к уменьшению численности тропических горных птиц, сообщает N+1. Потепление приводит в движение «Эскалатор Вымирания», говорят ученые из США и Канады. Ареал обитания горных тропических птиц двигается вверх, чтобы они могли оставаться в привычном им режиме температур. У видов, которые обитают на самых вершинах гор, нет возможности передвигаться, следовательно, их численность постепенно сокращается. По прогнозам ученых некоторые виды птиц могут исчезнуть из-за потепления климата.