США призвали к прекращению бомбардировок Йемена

31.10.2018 07:03



Госсекретарь США Майк Помпео призвал коалицию, во главе с Саудовской Аравией, прекратить бомбардировки территории Йемена, пишет ТАСС. Также, Помпео обратился к правительственным силам страны и метежникам-хуситам с требованием остановить боевые действия в регионе и немедленно приступить к переговорам. По его словам, данные переговоры должны проходить под эгидой ООН, а все имеющееся в стране крупное вооружение необходимо передать под контроль международных организаций. Это необходимо сделать, чтобы прекратить серьезный гуманитарный кризис в стране.