На заседании Совбеза ООН Василий Небензя процитировал Пушкина

31.10.2018 06:13



Во время заседания Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя обвинил своих коллег в том, что они закрывают глаза на то, что происходит на Украине, пишет ТАСС. Речь идет о тех проявлениях нацизма в стране, которые страны Запада предпочитают не замечать. Небензя процитировал слова А.С.Пушкина: "Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад", характеризуя отношения Запада к Украине. Он подчеркнул, что страны ЕС "выпустили джина из бутылки" и, в настоящий момент, утратили над ним контроль.

Небензя сделал данное заявление после того, как члены Совбеза ООН обратились с требованием к России об оказании влияния на власти Донбасса и недопущении выборов глав регионов, которые должны состояться 11 ноября. Вместе с тем, Совбез отказался выслушать главу ЦИК ЛНР Елену Кравченко, которая прибыла, чтобы ознакомить членов Совбеза ООН с реальным положением дел в регионе.