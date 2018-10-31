В рейтинг лучших мировых университетов попали 14 российских вузов

31.10.2018 06:34



Американское издание U.S. News & World Report выпустило свой ежегодный рейтинг лучших университетов мира, в котором, в этом году, представлены 14 российских вузов, пишет РБК. Всего в рейтинге рассматривались 1250 вузов из более чем 60 стран. Так, лучшим из российских учебных заведений стал Московский государственный университет имени Ломоносова, который оказался на 275 месте в рейтинге, а последнее место из вузов России получил Уральский государственный университет. Он находится на 1107 строке.