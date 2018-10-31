Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
31 ОКТ, 07:15 МСК
USD (ЦБ)    65,7742
EUR (ЦБ)    74,7918

31 ОКТ, 07:15 МСК
USD (ЦБ)    65,7742
EUR (ЦБ)    74,7918

В рейтинг лучших мировых университетов попали 14 российских вузов

31.10.2018 06:34
В рейтинг лучших мировых университетов попали 14 российских вузов

Американское издание U.S. News & World Report выпустило свой ежегодный рейтинг лучших университетов мира, в котором, в этом году, представлены 14 российских вузов, пишет РБК. Всего в рейтинге рассматривались 1250 вузов из более чем 60 стран. Так, лучшим из российских учебных заведений стал Московский государственный университет имени Ломоносова, который оказался на 275 месте в рейтинге, а последнее место из вузов России получил Уральский государственный университет. Он находится на 1107 строке.

На заседании Совбеза ООН Василий Небензя процитировал Пушкина
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть
Интервью и комментарии 1

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»
Новые возможности 1

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?
Экономика

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка
Экономика

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии 8

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста
Экономика 1

Узнай, страна

В Республике Коми открыли для движения 45 километров обновленной трассы Сыктывкар — Нарьян-Мар

В Республике Коми открыли для движения 45 километров обновленной трассы Сыктывкар — Нарьян-Мар

В Ставропольском крае создают собственный семенной фонд подсолнечника для Юга России

В Ставропольском крае создают собственный семенной фонд подсолнечника для Юга России

В Башкирии впервые собрали новую модель белорусского трактора

В Башкирии впервые собрали новую модель белорусского трактора

В Приморском крае запустили в работу крупный холодильный комплекс

В Приморском крае запустили в работу крупный холодильный комплекс

Новости СМИ

Новости дня

07:03 США призвали к прекращению бомбардировок Йемена США призвали к прекращению бомбардировок Йемена
Богатые будут платить больше за яхты и роскошные квартиры, смертность в России растет, а рождаемость падает и другие новости вторника
Богатые будут платить больше за яхты и роскошные квартиры, смертность в России растет, а рождаемость падает и другие новости вторника
06:51 Россияне назвали свой самый любимый праздник Россияне назвали свой самый любимый праздник
06:13 На заседании Совбеза ООН Василий Небензя процитировал Пушкина На заседании Совбеза ООН Василий Небензя процитировал Пушкина
05:51 Светлану Лободу из больницы забрал лидер Rammstein Светлану Лободу из больницы забрал лидер Rammstein
05:38 Пожарные локализовали пожар на нефтебазе в ХМАО Пожарные локализовали пожар на нефтебазе в ХМАО
30 ОКТ, 23:42 Богатые люди живут не намного дольше, чем бедные Богатые люди живут не намного дольше, чем бедные
России не страшны новые санкции США, Центробанк не тронет ключевую ставку и другие новости пятницы
России не страшны новые санкции США, Центробанк не тронет ключевую ставку и другие новости пятницы
30 ОКТ, 23:14 Путин предлагает подумать об отдельном содержании осужденных террористов Путин предлагает подумать об отдельном содержании осужденных террористов

Узнай, страна!

30 ОКТ, 23:53 В Республике Коми открыли для движения 45 километров обновленной трассы Сыктывкар — Нарьян-Мар В Республике Коми открыли для движения 45 километров обновленной трассы Сыктывкар — Нарьян-Мар
Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга
Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга
30 ОКТ, 18:35 В Ставропольском крае создают собственный семенной фонд подсолнечника для Юга России В Ставропольском крае создают собственный семенной фонд подсолнечника для Юга России
30 ОКТ, 17:30 В Башкирии впервые собрали новую модель белорусского трактора В Башкирии впервые собрали новую модель белорусского трактора
30 ОКТ, 14:52 В Омске открылась площадка для международного диалога В Омске открылась площадка для международного диалога
30 ОКТ, 08:36 В Тамбовской области открыли вторую роботизированную ферму В Тамбовской области открыли вторую роботизированную ферму
29 ОКТ, 17:28 Орловская область получит на треть больше федеральных субсидий на благоустройство Орловская область получит на треть больше федеральных субсидий на благоустройство
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
26 ОКТ, 14:24 В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз» В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз»
25 ОКТ, 11:10 В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter