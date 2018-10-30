Дания отзывает посла из Тегерана для консультаций

30.10.2018 22:59



Посол Дании в Тегеране Дэнни Аннана возвращается в страну для консультаций. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные France24. По словам издания, Дания отзывает своего посла из-за того, что власти обвиняют разведслужбы Ирана в попытке покушении на иранского оппозиционера, который в настоящее время находится на территории Дании. Также, власти страны сообщают, что намерены добиваться введения санкционных ограничений со стороны ЕС в связи с данным инцидентом.