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Богатые люди живут не намного дольше, чем бедные

30.10.2018 23:42
Богатые люди живут не намного дольше, чем бедные

Новые исследования ученых из Копенгагенского университета бросают вызов предыдущим выводам огромных различий в ожидаемой продолжительности жизни между богатыми и теми, кто находится в нижней части шкалы доходов. Их результаты показывают, что на самом деле разница между продолжительностью жизни богатого и бедного человека на самом деле не такая большая, пишет ScienceDaily.

В 2016 году впечатляющая работа исследовательской группы Гарварда, показала, что люди с высоким доходом в США могут рассчитывать жить на 6,5 года дольше в возрасте 40 лет, чем люди с низким доходом. Это исследование вызвало существенные споры о неравенстве в отношении здоровья в США.

Существующий метод предполагает, что бедные остаются бедными, а богатые остаются богатыми на всю оставшуюся жизнь. На самом деле, в течение десятилетнего периода половина беднейших людей фактически переезжает в группы с лучшими доходами, а также половина из них течет вниз в классы с более низким доходом. Смертность тех, кто переезжает в другой класс дохода, значительно отличается от тех, кто остается в одном классе.

Эта мобильность между классами доходов до сих пор была проблемой для способности рассчитывать ожидаемую продолжительность жизни в разных группах населения, но датские экономисты Клаус Труструп Крейнер, Торбен Хейен Нильсен и Бенджамин Ли Серена из Центра экономического поведения и неравенства в Копенгагенском университете разработали метод учета этой мобильности доходов в соотношении между доходом и ожидаемой продолжительностью жизни путем включения классической модели социальной мобильности из литературы.

Авторы продемонстрировали свой подход, рассчитав ожидаемую продолжительность жизни в 40 лет в Дании на основе официальных данных о доходах и смертности всего населения датских женщин и мужчин в течение периода 1983-2013 годов, что примерно вдвое уменьшило разницу в ожидаемой продолжительности жизни между людьми, группы с высоким доходом.

При учете мобильности доходов продолжительность жизни 40-летнего мужчины в группах с высоким доходом составляет 77,6 года по сравнению с 75,2 для мужчины в более бедных группах - разница в 2,4 года. Для женщин разница между группами с высоким и низким доходом составляет 2,2 года. Однако, не принимая во внимание мобильность доходов, разница в ожидаемой продолжительности жизни была вдвое больше - около пяти лет - как для мужчин, так и для женщин. Используя этот метод, авторы полагают, что разница составляет три года, а не 6,5.

"Наши результаты показывают, что неравенство в ожидаемой продолжительности жизни значительно преувеличено, если не учитывать мобильность. Этот результат квинтэссенции не только для нашего понимания одной из важнейших мер неравенства в обществе, а именно, сколько времени могут ожидать разные группы. Но также путем неправильного измерения такого типа неравенства мы получаем вводящие в заблуждение выводы о стоимости и преимуществах программ общественного здравоохранения, таких как Medicare и политики социального обеспечения. Например, учитывая, что богатые живут дольше, они также получат еще много лет от пособий по старости и пенсий", - говорит профессор Труструп Крейнер.

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