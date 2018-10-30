НЛО-птеродактиль был замечен в небе над Перрисвиллем

30.10.2018 18:51



Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг прокомментировал фотоснимок с неопознанным летающим объектом, который был сделан в Перрисвилле (штат Огайо, США) одним из местных жителей.

Как оказалось, автор фото обнаружил НЛО на снимке случайно, когда просматривал сделанные накануне фотографии. Объект имел форму треугольника.

На фото, по словам уфолога, отчетливо видно как НЛО отбрасывает тень на облако, расположенное ниже объекта. Он также отметил, что загадочный объект был очень большим, в несколько раз больше Боинга-747. Скорее всего, НЛО был невидим для человеческого глаза, а то, что мы видим, удалось заметить благодаря «цифровому глазу» фототехники.

«Объект также напоминает птеродактиля – летающего ящера. Поскольку НЛО отбрасывает огромную тень на облако, это означает, что он имеет гигантские размеры. Я исключаю, что это мог быть беспилотный летательный аппарат, воздушный змей и др. Это настоящая тайна», – сообщил Уорринг.