Тимошенко собирается получить от России €100 млрд за Крым

30.10.2018 22:11



После победы на выборах лидера Украины Юлия Тимошенко, которая, согласно данным опросов, является самым популярным кандидатом в президенты страны, намерена получить от российской стороны компенсацию за потерю Донбасса и Крыма, пишет РИА Новости. По ее словам, если все граждане Украины подадут иски в Европейский суд по правам человека о причиненных им убытках, то получится сумма равная примерно €100 млрд. Тимошенко подчеркнула, что цель ее команды добиться выплаты Россией данной компенсации.