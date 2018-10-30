Российские санкции против Украины затронут 360 компаний и более 50 физлиц

30.10.2018 21:18



В России завершается подготовка ответных мер на санкции, введенные Украиной в отношении России. Об этом Интерфаксу сообщил собственный источник, близкий к правительству. Документ о введении ограничений в самое ближайшее время будет передан на подпись премьер-министру России Дмитрию Медведеву. По его словам, российские экономические санкции коснутся около 360 украинских предприятий и порядка 50 физических лиц. Также, источник намекнул, что гражданам Украины будет интересно ознакомиться с данным документом и узнать информацию о некоторых представителях власти страны, которые неплохо зарабатывают в России.