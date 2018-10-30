КС Ингушетии признал не соответствующим конституции договор о границе с Чечней

30.10.2018 21:56



Соглашение об установлении административной границы, которое подписали главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров является незаконным. Такое решение принял Конституционный суд Ингушетии. По мнению суда, соглашение необходимо утвердить на референдуме, пишет РБК. Тем не менее, источник, близкий к правительству Ингушетии, сообщил, что решать правомерность заключенных между республиками соглашений может только Конституционный суд России, и представителям КС Ингушетии это прекрасно известно.