Новая экранизация Стивена Кинга будет снята в России

30.10.2018 19:36



Стивен Кинг продал права на экранизацию трёх своих рассказов, ценой в 1 доллар США за каждый рассказ, россиянам, сообщают РИА новости. Данная сделка прошла в рамках проекта Стивена Кинга «Dollar Babies», в котором он за символический 1$ передает студентам или ученикам права на экранизацию своих произведений. Однако, за данные экранизации, снятые в рамках данного проекта, не могут быть получены прибыли, а копию фильма придётся отослать Кингу. В России существует 3 фильма, которые находятся в стадии производства: "Пляж" (режиссер Марина Иванова), "Сошедшие с рельсов (режиссер Анна Шапиро), "Пустите детей" (режиссер Саня Домогаров).