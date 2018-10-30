В Германии бывший медбрат признался в убийстве 100 пациентов

30.10.2018 19:10



Нильс Хёгель, бывший медбрат, подтвердил обвинения в свой адрес, признавшись, что убил сотню пациентов, сообщают РИА новости. По результатам проведенной экспертизы, Хёгель подозревался в отравлении 106 пациентов, однако официальное обвинение предъявило ему обвинения в 97 эпизодах, сам же обвиняемый заявил о своей причастности к отравлению 100 людей. Бывший медбрат объяснил свои действия тем, что он хотел выступить перед своими коллегами в роли героя-спасителя, поэтому он вкалывал пациентам реанимации большую дозу лекарственных препаратов, чтобы затем попытаться реанимировать их.