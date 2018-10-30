Роскомнадзор заблокировал клип с песней рэпера Oxxxymiron

30.10.2018 18:52



Роскомнадзором был заблокирован видеоклип Мирона Федорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron, в котором описывались события, подобные событиям 1999 года, произошедших в американской школе «Колумбайн», сообщают РИА новости. Клип «Последний звонок» был создан еще в 2008 году, а выложен на Youtube в 2012, но внимание общественности к нему было привлечено только после недавних событий в Керчи. Клип заблокировали по жалобе правозащитницы Евгении Чудновец. По её словам, в клипе «пошагово описывается, как и каким образом можно напасть на школу».