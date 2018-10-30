Трамп решил отменить гражданство по рождению

30.10.2018 18:35



Президент США, Дональд Трамп, планирует отменить установленный порядок, при котором все дети, рожденные на территории США, автоматически получают Американское гражданство, сообщают РИА новости. Трамп уточнил, что данное изменение коснётся только неграждан и нелегальных мигрантов. Для граждан США всё останется так же, как и было. Также, для внесения подобных изменений, не требуется вносить коррективы в конституцию, а достаточно одного лишь президентского указа.