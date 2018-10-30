Около 320 тысяч человек прошли мобильную вакцинацию против гриппа

30.10.2018 17:30



Более 320 тысяч жителей Москвы и области прошли вакцинацию против гриппа в центрах Мои Документы и в организованных мобильных пунктах, сообщает Москва24. На данный момент вакцинация в мобильных и других пунктах завершена, по последним данным вакцинацию сделали на 1/3 жителей больше нежели в прошлом году. Сейчас так же можно сделать прививку от гриппа - в городских поликлиниках. Ранее говорилось, что в бюджете столицы предусмотрено выделение средств для закупки вакцины в 2019 году.