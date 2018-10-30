Порядка 240 детских площадок установили в Подмосковье с начала года

30.10.2018 16:24



В текущем году по всей территории Подмосковья по программе губернаторы было построено порядка 240 детских площадок, сообщает правительство МО. Вице-губернатор МО Дмитрий Пестов рассказал, что запланировано до конца 2018 года установить около 250 комплексов для детей. Так же около 1,5 тысяч площадок планируется построить и модернизировать в рамках программы по благоустройству дворовых территорий. Как уточняется, все будущие площадки представляются жителям в виде проектов, которые далее будут реализованы. Кроме того, на всех вновь установленных площадках устанавливают внешнее освещение, для посещения площадок в темное время суток. А еще в целях обеспечения безопасности на детских площадках устанавливают видеокамеры, это является обязательным условием.