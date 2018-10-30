Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы

30.10.2018 15:54



Прошлой ночью подмосковные дорожные службы были переведены на усиленный режим работ, сообщает Росбалт. В управе МО сообщили, что это связывают с понижением температуры, выпадением мокрого снега с дождем – в общем с ухудшением погодных условий. Дорожными службами были проведены работы по очистки снега и обработки асфальтов песочно-соляными смесями. В работах принимали участие более 240 единиц дорожной техники.