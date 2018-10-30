В ЦОДД посоветовали автомобилистам пересесть на общественный транспорт

30.10.2018 14:55



ЦОДД (центр организации дорожного движения) столицы, просит автовладельцев, у которых не было возможности в срок заменить летние колеса на зимние, воспользоватся общественным видом транспорта, сообщает Газета.РУ. Центр организации дорожного движения просит водителей обратить внимание на выпавший снег и гололедицу на дорогах. В ночное время суток рекомендуется пользоваться личным автотранспортом, при условии смены летней резины на зимнюю.