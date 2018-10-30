Упавший кран повредил авианосец «Адмирал Кузнецов»

30.10.2018 12:03



Кран, который рухнул с плавучего дока ПД-50, нанес повреждения авианосцу «Адмирал Кузнецов», который с сентября проходит здесь плановый ремонт, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Центра судоремонта «Звездочка». Уточняется, что речь идет только о части палубы, которая ремонтируется. «В этом месте палуба была вскрыта, поэтому повреждения коснулись в большей части оборудования, а не самой палубы», — говорится в сообщении.