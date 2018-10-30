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Упавший кран повредил авианосец «Адмирал Кузнецов»

30.10.2018 12:03
Упавший кран повредил авианосец «Адмирал Кузнецов»

Кран, который рухнул с плавучего дока ПД-50, нанес повреждения авианосцу «Адмирал Кузнецов», который с сентября проходит здесь плановый ремонт, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Центра судоремонта «Звездочка». Уточняется, что речь идет только о части палубы, которая ремонтируется. «В этом месте палуба была вскрыта, поэтому повреждения коснулись в большей части оборудования, а не самой палубы», — говорится в сообщении.

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14:17 0 0
Яков:

Начнем со следующего: 1) Есть ли у дока собственное электропитание (дизель-генераторы), а если есть, то почему во время ответственнейшей доковой операции они не работали в параллель с береговым питание? Если их нет, то за столько лет эксплуатации ПД-50 их могли бы и установить. 2) С какой радости судоремонтный завод принадлежит "Роснефти", там что, все сплошь специалисты-кораблестроители? 3) Если такая авария возможна при обесточивании, то нужно переделать систему запорных клапанов, они должны открываться только при подаче питания и автоматически закрываться при обесточивании. Заделка "дырки" по стоимости не идет ни в какое сравнение с затратами на подъем дока, который, судя по опубликованным видео, ушел под воду полностью. Такие операции с авианосцем проводятся раз в несколько лет, и если не была оформлена страховка, то всю "Роснефть" надо пересажать!

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