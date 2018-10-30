Эксперты предупреждают о гражданской войне в США

30.10.2018 12:59



В ближайшее время в США может начаться гражданская война. Как передает РИА Новости, об этом говорится в статье Sunday Times, авторами которой выступили американские и британские ученые. По их мнению, внутригосударственное противостояние и раскол в обществе может произойти после следующих выборов президента. Некоторые эксперты считают сегодняшнего президента США хамом, а существующее правительство «карикатурным и неэффективным».