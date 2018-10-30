В Татарстане задержаны боевики, которые готовили серию терактов

30.10.2018 11:37



Сотрудники ФСБ в Татарстане разоблачили и задержали боевиков, которые имели отношение к группировке «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ, запрещено в России), передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. В сообщении также говорится о схроне одного из боевиков, который был обнаружен в Набережных Челнах. Параллельно проходили обыски и задержания еще шести членов и одиннадцати человек, которые попали под влияние группировки.