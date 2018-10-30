На Украине возникла угроза сибирской язвы

30.10.2018 09:00



Граждан России просят быть более внимательными и учитывать факт того, что на территории Украины зафиксированы случаи сибирской язвы, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Роспотребнадзора. В сообщении говорится, что недавно сообщалось о случае заражения коровы сибирской язвой в одной из одесских деревень. Среди людей заболевших нет. Ранее, но в сентябре, здесь также произошел случай сибирской язвы – в этом случае от животного заразилось пятеро человек.