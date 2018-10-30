Япония идет на эксперимент и хочет воспользоваться Транссибом

30.10.2018 08:27



Япония планирует устроить логистический эксперимент, воспользовавшись Транссибирской железнодорожной магистралью, а также и паромной линией, которая соединяет Россию, Японию и Южную Корею. Как передает РИА Новости, об этом стало известно от вице-губернатора префектуры Тоттори Ногава Сатоси, выступившего на саммите во Владивостоке. Он отметил, что сейчас ключевой задачей стоит формирование и освоение нового транспортного коридора, который будет включен в паромную линию DBS.