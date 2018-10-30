Отток украинских рабочих в Германию является угрозой экономике Польши

30.10.2018 06:49



Глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот заявил, что если в Германии упростят процедуру получения разрешения на работу тем работникам, которые приезжают из стран, не входящих в Европейский союз, то многие украинцы, которые в настоящее время работают в Польше, уедут в Германию, пишет РИА Новости. По его словам это окажет негативное влияние на экономический рост страны. Он подчеркнул, что в этом случае дефицит кадров в Польше может достичь 500 тыс. вакансий.