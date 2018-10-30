Нефтяники попросили правительство повысить цены на бензин на 5 рублей за литр

30.10.2018 06:31



Представители нефтяной отрасти России попросили правительство разрешить поднять цены на бензин на внутреннем рынке на 4-5 рублей за литр с начала следующего года. С такой просьбой нефтяники обратились во время совещания, которое проходило у вице-премьера Дмитрия Козака, пишет РБК. Вместе с тем, как сообщил информированный источник, знакомый с ситуацией, правительство не пойдет на встречу нефтяникам и не даст разрешение на повышение цен.