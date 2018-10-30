Пошлины Трампа не повлияли на иностранных производителей алюминия

30.10.2018 06:13



Как заявляет официальный представитель норвежской Norsk Hydro, пошлины американского президента Дональда Трампа на ввоз в США алюминия, не оказали никакого влияния на иностранных производителей, пишет газета Ведомости. По его словам, все издержки, связанные с введением пошлин, производители переложили на своих покупателей в США. Эту информацию подтвердили и в немецкой ассоциации производителей алюминия.