В Мурманске затонул док, где ремонтировался "Адмирал Кузнецов"

30.10.2018 05:40



Официальный представитель 82-го судоремонтного завода в Мурманске сообщил, что во время ремонта крейсера "Адмирал Кузнецов", затонул плавучий док ПД-50, на котором проходили ремонтные работы судна, пишет РИА Новости. По его словам, инцидент произошел из-за внештатного отключения электроэнергии, в результате которого произошло затопление цистерн дока и он ушел под воду. Во время происшествия никто из сотрудников завода не пострадал. В настоящее время крейсер отбуксировала к штатному причалу, чтобы продолжить необходимые работы.