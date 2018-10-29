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USD (ЦБ)    65,8129
EUR (ЦБ)    75,0399

В Турции открылся самый крупный аэропорт в мире

29.10.2018 21:29
В Турции открылся самый крупный аэропорт в мире

Сегодня, 29 октября, состоялась торжественная церемония открытия самого крупного аэропорта в мире, который был построен в Турции, пишет РБК. В торжественном мероприятии принял участие турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Новая воздушная гавань получила название "Аэропорт Стамбула". Известно, что на постройку аэропорта было выделено $11,7 млрд. Он сможет принимать порядка 200 млн пассажиров в год. По мнению Эрдогана, новая воздушная гавань послужит интеграции страны в мировую экономику. Также, турецкий лидер считает, что "Аэропорт Стамбула" будет способствовать перестройке не только европейских воздушных маршрутов, но и межконтинентальных рейсов.

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